البرلمان التونسي الجديد يفتتح أعماله.. ومنع الإعلام من التغطية

افتتح البرلمان التونسي الجديد، اليوم الاثنين، أولى جلساته العامة وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية من تأمين التغطية الإعلامية، باستثناء التلفزيون التونسي ووكالة الأنباء الرسمية.

وخصصت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها النائب الأكبر سنًّا بمساعدة النائبين الأصغرين سنًّا، لأداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه وتكوين لجنة النظام الداخلي، على أن يتم تحديد الجلسة القادمة للنظر في جملة مشاريع القوانين التي سيتولى البرلمان الجديد النظر فيها.

وشهد محيط مبنى البرلمان انتشارًا أمنيًّا لافتًا، ووضعت الحواجز لمنع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من الوصول إلى داخل البرلمان حيث تعقد الجلسة الافتتاحية؛ ما أثار احتجاجات وانتقادات من الصحفيين، فيما لم يصدر عن المكتب الإعلامي أي توضيح بخصوص أسباب المنع.