البرلمان الليبي يعزل باشاغا ويكلف أسامة حماد بتسيير مهام الحكومة

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، الثلاثاء، إن البرلمان صوت بإيقاف رئيس الحكومة المعين من قبل المجلس، فتحي باشاغا وتكليف أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة.

يأتي ذلك عقب جلسة مغلقة عقدها المجلس في بنغازي، تطرقت لقرار تكليف باشاغا، نائبه، بتولي جميع صلاحياته في رئاسة مجلس الوزراء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورة عن كتاب ممهور بتوقيع فتحي باشاغا بصفته رئيس الحكومة، يقرر فيه تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء فرج القطراني بتسيير مهام مجلس الوزراء في الحكومة الليبية مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة للرئيس.

وعين البرلمان باشاغا في المنصب العام الماضي لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تعيين باشاغا في المنصب.