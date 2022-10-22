الدبيبة: تقاسم المناصب السيادية في ليبيا "لم يعد مقبولا"

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، في ليبيا،عبد الحميد الدبيبة، مساء يوم الجمعة، أن تقاسم المناصب السيادية لم يعد مقبولا.

و جاء ذلك، تعليقا، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيسي مجلس الدولة و النواب، خالد المشري و عقيلة صالح، مساء الجمعة، في المغرب.

و قال الدبيبة في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا".

و أضاف الدبيبة أنه "يجدد مطالبته لعقيلة صالح و خالد المشري، بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكلة القانونية التي تمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي".

و أعلن رئيسا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والدولة خالد المشري من المملكة المغربية، يوم الجمعة، عن اتفاق بينهما على تسمية منصبين من المناصب السيادية.

وأضاف صالح والمشري، في مؤتمر صحفي في أعقاب جولة من المفاوضات تمت الخميس، أنهما اتفقا أيضًا على استكمال المشاورات للاتفاق على باقي المناصب وتشكيل حكومة موحدة قبل يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال صالح: "اتفقت مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في ليبيا قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل"، مشيرا إلى أنه "اتفق أيضا معه على ضرورة العمل على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الأوقات".

وحول الانتخابات قال رئيس البرلمان الليبي إنه تم الاتفاق على "استئناف الحوار وعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة"، موضحًا أنه "تم الاتفاق على أن تجرى الانتخابات على أساس تشريعات بالتوافق مع المجلسين".