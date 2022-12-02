السلطات التونسية تصدر مذكرة جلب بحق نجل راشد الغنوشي

وكانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت في وقت سابق، توقيف 4 أشخاص بمحافظة القصرين وسط غرب البلاد؛ بتهمة "التخطيط للاعتداء على أمن الدولة الداخلي".

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن من بين الموقوفين شقيق مترشح سابق لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم أيضا إدراج ابن رئيس حزب سياسي بقائمة المفتش عنهم على خلفية هذه القضية.

وأشارت الوزارة، إلى أن "فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين تمكنت مؤخرا من القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ مالية على شخصين آخرين بصحبة فتاة".

وأوضح البيان، أنه بالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بـ"تلقي مبالغ ماليّة قصد توزيعها للقيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة".

وبحسب البيان، فإن النيابة العامة "أعطت الإذن لدوريات أمنية بمداهمة محال المشتبه بهم بمشاركة الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بمحافظة القصرين"، موضحا أنه "بعد تفتيش هذه المحال تفتيشا دقيقا عثر على مبلغ مالي قدره 15980 دينارا من العملة التونسية (حوالي 5 آلاف دولار) ومبلغ من العملة الأجنبيّة غير الرائجة في البلاد".