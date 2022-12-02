السلطات التونسية تصدر مذكرة جلب بحق نجل راشد الغنوشي
أصدرت السلطات القضائية التونسية، اليوم الخميس، مذكرة جلب بحق معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي.
وذكرت قناة "التاسعة" على موقعها الإلكتروني، أن إصدار مذكرة الجلب القضائية في حق معاذ الغنوشي، جاءت على خلفية قضية تتعلق بـ"تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".
وكانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت في وقت سابق، توقيف 4 أشخاص بمحافظة القصرين وسط غرب البلاد؛ بتهمة "التخطيط للاعتداء على أمن الدولة الداخلي".
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن من بين الموقوفين شقيق مترشح سابق لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم أيضا إدراج ابن رئيس حزب سياسي بقائمة المفتش عنهم على خلفية هذه القضية.
وأشارت الوزارة، إلى أن "فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين تمكنت مؤخرا من القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ مالية على شخصين آخرين بصحبة فتاة".
وأوضح البيان، أنه بالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بـ"تلقي مبالغ ماليّة قصد توزيعها للقيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة".
وبحسب البيان، فإن النيابة العامة "أعطت الإذن لدوريات أمنية بمداهمة محال المشتبه بهم بمشاركة الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بمحافظة القصرين"، موضحا أنه "بعد تفتيش هذه المحال تفتيشا دقيقا عثر على مبلغ مالي قدره 15980 دينارا من العملة التونسية (حوالي 5 آلاف دولار) ومبلغ من العملة الأجنبيّة غير الرائجة في البلاد".
وأقر الموقوفون، بتسلمهم مبالغ مالية من شخص يقطن بمحافظة أريانة شمال العاصمة تونس، وأشار البيان في هذا السياق إلى أن هذا الشخص هو شقيق أحد المترشحين السابقين للانتخابات الرئاسية سنة 2014، وأنه سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال.
وأشار بيان وزارة الداخلية التونسية، إلى أنه "تم التحقيق مع هذا الشخص الذي أقر بأنه اتصل مؤخرا بأحد أبناء رئيس حزب يقيم بين تركيا وإنجلترا، وأنه وعد بضخ أموال لتأجيج الوضع الاجتماعي في البلاد، وتكليفه بهذه المهمة في محافظة القصرين".
وأوضح البيان أن "النيابة العامة أذنت بالاحتفاظ بأربع أشخاص من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي".
من جهتها، ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية، في وقت سابق، أن الشخص المدرج بقائمة المفتش عنه، هو ابن رئيس برلمان سابق، لكن الإذاعة لم تذكر الغنوشي بالاسم.