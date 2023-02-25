مصادر: تعديل وزاري مرتقب في الجزائر

كشفت مصادر سياسية جزائرية اليوم السبت، أن الرئيس عبد المجيد تبون يعتزم إجراء تعديل وزاري عقب انتقادات متصاعدة لعدد من وزراء حكومة أيمن بن عبدالرحمن.

وقالت المصادر، لإرم نيوز، إن هذا التعديل المرتقب يهدف إلى إحداث توازن في العمل الحكومي في ظل اعتزام الرئيس تبون الترشح لولاية رئاسية ثانية مع اقتراب نهاية ولايته الأولى، حسب تعبيرها.

في وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون "غاضب" و"غير راض" عن أداء وزراء في حكومته، في ملفات لها علاقة بحياة المواطنين.