عقب تصريحات قيس سعيّد.. تونس تقر إجراءات لفائدة المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء

وأثارت تصريحات قيس سعيّد مخاوف تنامي التحريض ضد المهاجرين، بعد أن أكد أنّ ظاهرة الهجرة غير الشرعية تؤدّي إلى "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.

ولقيت تصريحات سعيّد تنديدًا واسعًا من منظمات دولية وتونسية اعتبرتها "عنصرية" و"تدعو للكراهية".

إلا أن رئاسة الجمهورية أعلنت في بيان، الأحد، أنه تم اتخاذ إجراءات لفائدة المهاجرين منها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية.

كما قررت السلطات التمديد في صلاحية وصل الإقامة من 3 إلى 6 أشهر، فضلًا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية، وإعفاء المهاجرين في وضع غير نظامي من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد.