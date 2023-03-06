عقب تصريحات قيس سعيّد.. تونس تقر إجراءات لفائدة المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء
أعلنت الرئاسة التونسية، الأحد، مجموعة من الإجراءات لصالح المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عقب تصريحات للرئيس قيس سعيّد دعا فيها لوقف تدفق المهارجين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وأثارت تصريحات قيس سعيّد مخاوف تنامي التحريض ضد المهاجرين، بعد أن أكد أنّ ظاهرة الهجرة غير الشرعية تؤدّي إلى "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.
ولقيت تصريحات سعيّد تنديدًا واسعًا من منظمات دولية وتونسية اعتبرتها "عنصرية" و"تدعو للكراهية".
إلا أن رئاسة الجمهورية أعلنت في بيان، الأحد، أنه تم اتخاذ إجراءات لفائدة المهاجرين منها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية.
كما قررت السلطات التمديد في صلاحية وصل الإقامة من 3 إلى 6 أشهر، فضلًا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية، وإعفاء المهاجرين في وضع غير نظامي من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد.
وأكدت السلطات أنها ستعمل على تعزيز الإحاطة، وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة للمهاجرين.
ولفتت السلطات التونسية إلى أنها ستعمل على "الحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين" من خلال تشديد حملات المراقبة.
وجددت تونس في البيان "استغرابها" مما اعتبرته "حملة" ضدها، مشددة على أنها "تنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري، ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من أشكال التمييز".
وعاد، السبت، نحو 300 مالي وعاجي إلى البلدين من تونس في إطار عمليات إجلاء نظمتها باماكو وأبيدجان.