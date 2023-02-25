الشرطة التونسية تعتقل المعارض البارز غازي الشواشي

وقبل ساعات من اعتقال الشواشي، أصدر القضاء التونسي، مذكرة إيداع في السجن بحق فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي.

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي (محكمة مختصة بالنظر في قضايا فساد مالي) أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة غسل أموال.