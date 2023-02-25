الشرطة التونسية تعتقل المعارض البارز غازي الشواشي
اعتقلت الشرطة التونسية في ساعة متأخرة من يوم الجمعة غازي الشواشي المنتقد البارز للرئيس قيس سعيد، وفقا لما ذكره نجله.
وقال نجل غازي الشواشي، إلياس إن نحو 20 من رجال الشرطة فتشوا المنزل واعتقلوا والده الزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي.
يأتي ذلك وسط حملة اعتقالات واسعة هذا الشهر استهدفت أكثر من 12 شخصا من بينهم سياسيون معارضون ونشطاء ومنظمون لاحتجاجات ومدير إذاعة موزاييك بالإضافة إلى رجل أعمال بارز واثنين من القضاة.
وقبل ساعات من اعتقال الشواشي، أصدر القضاء التونسي، مذكرة إيداع في السجن بحق فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي.
وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي (محكمة مختصة بالنظر في قضايا فساد مالي) أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة غسل أموال.