بينهم قيادات من "النهضة".. توقيف سياسيين تونسيين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"

أفاد مصدر أمني تونسي اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية أوقفت القيادي بحركة النهضة الإخوانية عبد الحميد الجلاصي وقيادات أخرى من الحركة بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن الإيقافات شملت أيضا عسكريا متقاعدا من الجيش التونسي مضى على تقاعده أكثر من عشر سنوات، مشيرا إلى أن هذه الإيقافات تمت استنادا إلى قرار من النيابة العامة في تونس وبشبهة التآمر على أمن الدولة وغسل الأموال.