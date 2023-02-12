بينهم قيادات من "النهضة".. توقيف سياسيين تونسيين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"
أفاد مصدر أمني تونسي اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية أوقفت القيادي بحركة النهضة الإخوانية عبد الحميد الجلاصي وقيادات أخرى من الحركة بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن الإيقافات شملت أيضا عسكريا متقاعدا من الجيش التونسي مضى على تقاعده أكثر من عشر سنوات، مشيرا إلى أن هذه الإيقافات تمت استنادا إلى قرار من النيابة العامة في تونس وبشبهة التآمر على أمن الدولة وغسل الأموال.
وكشف المصدر عن إيقافات مرتقبة خلال الساعات القادمة بالتهمة عينها، وذلك بعد ساعات من توقيف الناشط السياسي خيام التركي.
كما أوقفت السلطات الأمنية في تونس رجل الأعمال المثير للجدل كمال اللطيف الذي يوصف بأنه رئيس حكومة الظل.
واستنكرت حركة النهضة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إيقاف خيام التركي داعية إلى إطلاق سراحه فورا.
وقالت الحركة التي يقبع نائب رئيسها علي العريض في السجن، إن هذا الإيقاف الذي وصفته بالاختطاف يمثل "عملية ترهيب ممنهجة له ولكل المعارضين لقيس سعيد وسلطته الانقلابية".