يوصف بـ"الرجل الغامض".. توقيف رجل الأعمال التونسي كمال اللطيف

أوقفت السلطات الأمنية التونسية، اليوم السبت، رجل الأعمال كمال اللطيف، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، وفق تقارير محلية.

وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إن فرقة أمنية تولت القبض على رجل الأعمال اليوم دون أن توضح لعائلته أسباب ذلك، ولا الجهة التي سيتم نقله إليها.