تونس.. صورة للغنوشي في السفارة الإيرانية تورط وزيرين بحكومة بودين
أثارت صورة لرئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس، راشد الغنوشي مع وزير التربية محمد علي البوغديري، ووزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي على هامش الاحتفال بذكرى الثورة الإسلامية في إيران في سفارة طهران في تونس، جدلا واسعا داخل الأوساط التونسية.
وظهر الغنوشي مع الوزيرين والسفير الإيراني وهم يمسكون بالسكين ويقومون بقطع قالب حلوى مرسوم عليه العلمان التونسي والإيراني، احتفاء بذكرى الثورة الإسلامية في إيران.
وعلق الإعلامي المعروف بموالاته للرئيس التونسي، قيس سعيد، رياض جراد، قائلا: " محمد علي البوغديري و إبراهيم الشايبي، هل تدركون أنكم تمثلون الدولة التونسية أم لا؟ هل تدركون أن أبسط شيء في الأعراف أن تشترط من يحضر معك في نفس المناسبة واللقطة والصورة؟".
و أضاف جراد متسائلا في تدوينة على "فيسبوك": "ألم يكن بإمكانكم الاكتفاء ببرقية تهنئة؟ هل تحتفلون مع راشد الغنوشي؟ تقطعون المرطبات اليد في اليد مع الغنوشي؟ مع اليد الملطخة بدماء الشهداء من أمنيين وعسكريين؟ مع رئيس العصابة المتهم باغتيال الشهيدين شكري و البراهمي ؟والتسفير والجهاز السرّي والإرهاب ؟!! أنا كمواطن تونسي بريء من هذه الصورة العار"، وفق تعبيره.
من جانبها، قالت المستشارة السياسية السابقة للرئيس الراحل الباجي قائد السيسي سعيدة قراش :"بعد جمع الأحباب اليوم في سفارة إيران سلطة و معارضة، لم تعد جبهة خلاص الوطني(أكبر حزب معارض) تتآمر و غيره، تبارك الله يد واحدة الناس الكل. فلماذا التهديد و الوعيد إذن؟".
وشهدت الاحتفالية حسب الصور حضور شخصيات من جبهة الخلاص الوطني المعارضة والأمين العام للحزب الجمهوري المعارض، عصام الشابي ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم.
من جانبه توقع المدون التونسي سيف الدين محمد، بعد ظهور البوغديري و الشابي رفقة الغنوشي بمقر سفارة إيران، أن يكون هناك رد من الرئيس التونسي يتمثل بإقالة الوزيرين وإجراء تعديل وزاري، "يبدو أن هناك إقالات قريبة و تحوير وزاري في الأفق".
من جهته، قال المدون جلالي نورالدين، ''في الأثناء،السفير الايراني يجمع عصام الشابي و راشد الغنوشي بوزير التربية و وزير الشؤون الدينية في مقر السفارة الإيرانية بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة الإيرانية، على طبق من الكعك''.
و تابع نور الدين قائلا "وزير التربية و وزير الشؤون الدينية من الممكن أن يتم استدعاءهم من قبل مولانا"، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد أزمة سياسية متفاقمة وسط قطيعة تامة بين الرئيس سعيد وحركة النهضة، وعدة أحزاب سياسية أخرى.