تونس.. صورة للغنوشي في السفارة الإيرانية تورط وزيرين بحكومة بودين

أثارت صورة لرئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس، راشد الغنوشي مع وزير التربية محمد علي البوغديري، ووزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي على هامش الاحتفال بذكرى الثورة الإسلامية في إيران في سفارة طهران في تونس، جدلا واسعا داخل الأوساط التونسية.

وظهر الغنوشي مع الوزيرين والسفير الإيراني وهم يمسكون بالسكين ويقومون بقطع قالب حلوى مرسوم عليه العلمان التونسي والإيراني، احتفاء بذكرى الثورة الإسلامية في إيران.