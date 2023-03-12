تشييع حاشد لجثمان دركي موريتاني قتل في عملية توقيف متشددين فارين

شارك مئات العسكريين والمدنيين الموريتانيين، اليوم الأحد، في نواكشوط بجنازة عنصر درك قتل خلال عملية لتوقيف أربعة متشددين فروا من سجن.

وأدى الأقارب وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية وبقية الحضور صلاة الجنازة أمام نعش الدركي مصطفى ولد الخضير ولد عبيد، الذي غطي بالعلم الوطني، في مسجد "ابن عباس" القريب من السجن الذي فر منه المتشددون قبل أسبوع.