خبراء يقللون من فرص عودة ليبيا إلى المسار الانتخابي

تعمل موسكو على توسيع خطط "أمن الموارد" في ليبيا تحت قيادة الجنرال أندريه أفريانوف التابع لمجموعة "فاغنر"، وفق ما ذكره المعهد الملكي للخدمات المتحدة "روسي".

وبحسب تقرير للمعهد، الذي يتخذ من لندن مقرًا، نقلاً عن موقع "دويتشه فيله" الألماني، فإنه "بعد سنوات من الحرب والفوضى، والجمود السياسي المستمر، والفيضانات المدمرة، وغياب المسار الديمقراطي، باتت ليبيا عرضة لنفوذ الميليشيات الأجنبية، مثل مجموعة فاغنر الروسية التي يوجد لها موطئ قدم في البلاد منذ 2018".

وقال التقرير إن "روسيا على وشك تكثيف جهودها بشكل أكبر في ليبيا المجزأة سياسيًا، والغنية بالنفط والذهب، والواقعة على البحر الأبيض المتوسط، وهي المرشح الرئيس للنوع الجديد من الاستعمار الروسي".

ونقل التقرير عن الباحث البارز في جامعة "لندن" تيم إيتون، الذي تحدث للقناة الألمانية الحكومية، قوله: "تتمثل أهداف فاغنر في ليبيا بصورة أساسية في الوصول إلى عائدات النفط بشكل أو بآخر بطريقة غير مباشرة من خلال دعم أحد الأطراف في ليبيا، ولضمان قدرتها على الوصول إلى القارة الأفريقية الأوسع".

أما الباحثة في معهد "جيجا" الألماني للدراسات العالمية والمناطقية، هاجر علي، فقالت إنه "من خلال استبدال رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين الراحل، بشخص أقرب إلى النظام، ولديه خلفية في المخابرات الروسية، أصبحت عمليات المجموعة مرتبطة بشكل أكثر صراحة بموسكو".

وأضافت أنه "في حين كان الكرملين في السابق قادرًا على إنكار أي ارتباط بأنشطة الميليشيات، فإن أفيريانوف يبتعد عن هذا الإنكار المعقول، لأنه الآن أصبح في الحقيقة امتدادًا مباشرًا لمصالح روسيا في أفريقيا والشرق الأوسط".