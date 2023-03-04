الدبيبة: مستعد للتنحي "غدا" حال الاتفاق على دستور جديد

وصرح الدبيبة، خلال مشاركته في الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير في العام 2011 بمدينة مصراتة الليبية: "أنا مستعد للتنحي غدًا لو اتفقتم على دستور".

وأضاف أن "أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تطرح على الاستفتاء الشعبي"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وتابع: "نرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد لأن هذه البدلة لن تناسبنا"؛ مؤكدًا في الوقت ذاته رفضه عودة الحكم العسكري.

وقال: "لن نقبل بعودة الحكم العسكري مجددًا، وأي عسكري يرغب في الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات".

جاء ذلك غداة موافقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على تعديل دستوري أقره مجلس النواب، وهو تعديل يفترض أن يوفر أساسًا لإجراء انتخابات.