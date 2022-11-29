وزير الخارجية الليبي السابق: "فوضى السلاح" عقبة كبرى أمام إجراء الانتخابات

وبخصوص الحوارات الجارية حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، قال الحويج إنه "يجب على كل الأطراف أن تقدم تنازلات، وإن كانت مؤلمة؛ لأن ذلك في مصلحة الوطن والمواطن الليبي، ويجب أن نذهب إلى توافقات، لأنّ الكل خاسر في ظل هذا الانقسام، والكل رابح في حال التوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية، وقبل ذلك الاتفاق على آلية لتجميع ونزع السلاح".

وحذّر الوزير الليبي السابق من أنّ "الانتخابات، في ظل انتشار السلاح بالكيفية التي تشير إليها الإحصائيات خاصة في الغرب الليبي (حيث 21 مليون قطعة سلاح خارجة عن سلطة الدولة)، لا يمكن تنظيمها ولا يمكن الذهاب نحو انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها كل الليبيين، ولا يمكن حماية الصندوق والتنبؤ بنتائجه، ولا يمكن في ضوء فوضى السلاح قبول مختلف الأطراف بنتائج الانتخابات".

واعتبر الحويج أنّ "المشكلة ليست في إجراء الانتخابات؛ لأن الانتخابات ليست غاية بل هي وسيلة لتجديد شرعية تنبع من إرادة الليبيين، ولكن على كل اللاعبين السياسيين أن يقبلوا بنتائج العملية الانتخابية، وأن يُسمح لهم بالتحرك في كل المناطق دون قيود، وهذا ما لن يحدث في ظل فوضى السلاح".

ومضى الحويج قائلًا: "نريد أن يترك الليبيون السلاح جانبًا ونتفرغ جميعًا لمعركة التنمية ومعركة بناء الإنسان ولملمة الجراح؛ لأنه لا يمكن أن تنجح ليبيا في ظل هذا التناحر والانقسام، وعلينا أن نذهب إلى المصالحة الشاملة، والليبيون قادرون على تجاوز خلافاتهم ولم شملهم، وما حصل في ليبيا حصل في كثير من دول العالم".

وأضاف: "حصلت جراحات كبيرة، وكل الدول استطاعت أن تتجاوز جراحها، وأملنا أن يتمكن الليبيون من الذهاب في هذا الاتجاه".