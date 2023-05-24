الشرطة الجزائرية تعتقل المعارض كريم طابو

ومساء الثلاثاء، أشار جعفر طابو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نقلا عن المحامي توفيق بلعلى، إلى أن شقيقه "اعتُقل في دالي إبراهيم من طرف أشخاص بالزي المدني دون معرفة الجهاز الذي ينتمون إليه".

ويرأس كريم طابو (48 عاما) حزبا معارضا صغيرا هو "الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي"، الذي لم يحز على تصريح من السلطات.

كما أنه أحد الوجوه الأكثر شعبية في الحراك الذي شهد تظاهرات كبيرة من شباط/فبراير 2019 إلى أوائل عام 2020.