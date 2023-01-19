ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة قرب مطار طرابلس
اندلعت فجر اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة في محيط مطار طرابلس الدولي ومنطقة "قصر بن غشير" جنوب العاصمة الليبية، وذلك في تطور لافت، شهد تبادل مكثفا لإطلاق النار.
وأفادت مصادر إخبارية محلية بأن الاشتباكات دارت بين ميليشيا الردع وميليشيا تسمي نفسها "الشرطة القضائية" من جهة، وميليشيا 111 التابعة للقيادي الميليشياوي عبدالسلام زوبي من جهة أخرى.
وبينت المصادر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية سعي ميليشيا الردع السيطرة على منطقة مطار طرابلس.
بدوره نقل موقع "بوابة الوسط" الإخباري عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا فجر اليوم الخميس، أصوات انفجارات، فيما بدا أنها رماية بسلاح ثقيل.
وتحدث أحد الشهود عن سماع 5 انفجارات قوية متلاحقة، تلتها أصوات رماية خفيفة، مرجحًا أن تكون أصوات الانفجارات صادرة من محيط مطار طرابلس الدولي المحاذي لمنطقة قصر بن غشير، الذي يبعد حوالي 30 كم، عن العاصمة الليبية طرابلس.
كما أفادت مصادر بأن "تعزيزات كبيرة تم الدفع بها إلى محيط مطار طرابلس الدولي".
لاحقا، أظهر فيديو متداول انتشار عناصر اللواء "444 قتال" في قصر بن غشير بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمحيط مطار طرابلس الدولي.
ويأتي هذه التصعيد وسط غموض يخيم على المشهد السياسي الليبي، في ظل تعثر المسار الدستوري وعدم وضوح أفق المسار الانتخابي بسبب التباينات و الخلافات المتصاعدة بين الأجسام السياسية الفاعلة.