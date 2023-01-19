ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة قرب مطار طرابلس

اندلعت فجر اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة في محيط مطار طرابلس الدولي ومنطقة "قصر بن غشير" جنوب العاصمة الليبية، وذلك في تطور لافت، شهد تبادل مكثفا لإطلاق النار.

وأفادت مصادر إخبارية محلية بأن الاشتباكات دارت بين ميليشيا الردع وميليشيا تسمي نفسها "الشرطة القضائية" من جهة، وميليشيا 111 التابعة للقيادي الميليشياوي عبدالسلام زوبي من جهة أخرى.