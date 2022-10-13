ليبيا.. اشتباكات في طرابلس بين ميليشيات تابعة لحكومة الدبيبة

اندلعت اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بين ميليشيات متناحرة تتبع لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في حي الأندلس الراقي والحي الإسلامي وغوط الشعال ومصنع التبغ "أحد مقرات جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية" التابع لوكيل وزارة الداخلية الذي عينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مؤخراً عماد الطرابلسي، ما نتج عنه ترويع السكان.

ونقلت وسائل إعلام وحسابات ليبية أن الاشتباكات دارت بين السرية الأولى التابعة لجهاز الأمن العام بقيادة الروماني الزنتاني، وقوات أخرى من السرية الثالثة بقيادة شخص يدعى سعيد، وكلاهما يتبعان جهاز الأمن العام الذي يقوده عماد الطرابلسي.

ونقلت صحيفة "الساعة 24" المحلية أن مواطنين أطلقوا نداءات استغاثة للنجاة من رصاص الميليشيات خلال الاشتباكات الدائرة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في حي الأندلس بطرابلس.

ونقلت حسابات ليبية أن الروماني أدخل مجموعة من إدارة مكافحة المخدرات والشرطة القضائية التابعين لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (ميليشيا قوة الردع الخاصة)، لكي يقبضوا على عناصر تابعين للطرابلسي، ما أثار غضب الأخير ودفعه لتحريك السرية الثالثة ضدهم، رفضاً لدخول الردع إلى مناطق سيطرته.

وعين الدبيبة الطرابلسي وكيلاً عاماً لوزارة الداخلية نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وسبق أن اندلعت اشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة الدبيبة في مدينة الزاوية أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، قتل فيها طفل وأصيب 7 مدنيين بجروح.