عقيلة صالح: سنتفق مع "الأعلى للدولة" على حكومة موحدة

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الإثنين، أنه سيعقد اتفاقا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على اختيار سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا.

وقال صالح، في تصريحات صحفية نقلتها، قناة "ليبيا الأحرار" إنه "في الأيام القليلة المقبلة سنتوافق مع مجلس الدولة بشأن ملف المناصب السيادية".

وأوضح أن "السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة عبد الحميد الدبيبة كانت لديها مهام معينة في مدة معينة وفشلت فيها".

ونوه إلى أن "عدم وجود مبعوث أممي خلال الفترة الماضية عطّل إنجاز القاعدة الدستورية لأن اجتماع اللجنة يجب أن يكون برعاية أممية".

ودعا المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي إلى "دعوة لجنة القاعدة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة للاجتماع، من أجل استكمال المشاورات الدستورية مع لجنتي الحوار بمجلسي البرلمان والدولة".

ولفت إلى أن "مجلس النواب أجرى في وقت سابق، تعديلا دستوريا أعطى فيه صلاحية إنشاء القاعدة الدستورية من قبل لجنة مشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة".