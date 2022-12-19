ليبيا.. الإعدام لـ 17 عنصرًا من تنظيم "داعش"

وأكد مكتب النائب العام، في بيان أن "محكمة الجنايات استندت في حكمها إلى انخراط المتهمين في تنظيم أَسس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات".

وبين أنه "رفع واقعة انضمام 41 متهما إلى (داعش) وما ارتبط بهذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة والسلم الاجتماعي".

وأشار إلى أن عناصر التنظيم "اعتمدوا على العنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة وما جاورها"، لافتا إلى أن "العناصر عملت على استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد وحجب الحقوق والحريات".

وشدد المكتب على أن "العناصر سعت إلى رد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرًا".

وأوضح أن "العناصر أزهقت أرواح 53 شخصًا وخربت المقار الحكومية وغيبت عشرات الأشخاص".