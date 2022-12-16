ليبيا.. قتيلان بـ "اشتباكات مليشياوية" في مدينة صبراته
قتل شخصان اليوم الجمعة، باشتباكات عنيفة شهدتها مدينة صبراته الليبية "70 كم غرب العاصمة طرابلس" بين مليشيات متناحرة، حسب جهاز الإسعاف والطوارئ.
ودارت الاشتباكات بين قوة مسلحة تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى في الزاوية المطلوب دوليا، محمد بحرون الملقب بـ"الفار" والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وقوة أخرى من جهاز حفظ الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي.
وقالت صحيفة سبق المحلية، أن القوة التابعة للفار تمركزت فجرا في المدخل الشرقي لصبراتة ودخلت المدينة بهدف القبض على عدد من قادة التشكيلات المسلحة في صبراتة، وعلى رأسهم مهرب البشر المطلوب دوليا أحمد الدباشي الشهير بـ"العمو".
وبينت أن الاشتباكات التي دارت وسط صبراتة أسفرت عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، وأدت الى إغلاق الطريق الساحلي الذي يربط غرب ليبيا بالعاصمة طرابلس.
وبينت أن الهلال الأحمر الليبي قام بإخراج العائلات العالقة في الاشتباكات وسط صبراتة.
بدورها، أعلنت رابطة حكماء صبراته توقف الاشتباكات عصر اليوم الجمعة، بعد ساعات من إطلاق النار والقصف المتبادل.
وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت مساء السبت الماضي، بين قوة تتبع للفار ومجموعة آخرى تدعى " الكابوات" يقودها عبد الغفار الصويعي الملقب بـ"التندرا"، وكلاهما يتبعان وزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية.