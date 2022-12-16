ليبيا.. قتيلان بـ "اشتباكات مليشياوية" في مدينة صبراته

وقالت صحيفة سبق المحلية، أن القوة التابعة للفار تمركزت فجرا في المدخل الشرقي لصبراتة ودخلت المدينة بهدف القبض على عدد من قادة التشكيلات المسلحة في صبراتة، وعلى رأسهم مهرب البشر المطلوب دوليا أحمد الدباشي الشهير بـ"العمو".

وبينت أن الاشتباكات التي دارت وسط صبراتة أسفرت عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، وأدت الى إغلاق الطريق الساحلي الذي يربط غرب ليبيا بالعاصمة طرابلس.

وبينت أن الهلال الأحمر الليبي قام بإخراج العائلات العالقة في الاشتباكات وسط صبراتة.

بدورها، أعلنت رابطة حكماء صبراته توقف الاشتباكات عصر اليوم الجمعة، بعد ساعات من إطلاق النار والقصف المتبادل.