تونس.. ما حقيقة هروب القاضي المقرب من النهضة بشير العكرمي؟

وأشار المحامي إلى أنّ هذا ما أكدته زوجة القاضي الموقوف التي تمكنت من زيارته، وقال إن القائمة بالشؤون القانونية في المستشفى طالبت بإذن من المحكمة بالسماح لأعضاء هيئة الدفاع بزيارة موكّلهم، لكن المحكمة وبعد تلقيها طلبا في الغرض، رفضت تمكينهم من ذلك بذريعة أن هذا الطلب يمثّل سابقة، باعتبار أن الزيارة للمستشفى مفتوحة لعامة الناس".

وتم توقيف وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية في تونس والقاضي المعزول بشير العكرمي، في 12 فبراير/ شباط الجاري، قبل نقله إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية.

وكان المحامي حمّادي الزعفراني قد صرّح في وقت سابق لوكالة الأنباء الرسمية بأن قرار إيداع موكّله مستشفى الرّازي "كان مبنيّا على تشخيص 3 أطبّاء وصفوا حالته الصحيّة بالمضطربة، وفق ما بلغ هيئة الدفاع عن النيابة العامة"، موضّحا أنّ العكرمي دخل في إضراب عن الطعام.

وتم توقيف العكرمي إلى جانب عدد من السياسيين والأمنيين والإعلاميين والنشطاء في الأسبوعين الأخيرين، في حملة غير مسبوقة أثارت انتقادات المعارضة والمنظمات الحقوقية.