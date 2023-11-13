خلاف على مصطلح "شهيد" يهدد بانهيار التفاهمات بين الجزائر وفرنسا

وصل عمل اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة حول الذاكرة، إلى طريق مسدود، إثر إطلاق الجزائر وصف "الشهيد" على الضحايا الذين قضوا إبان "ثورة التحرير" لاستقلال البلد الواقع شمال أفريقيا (1830-1962).

واحتدم النقاش بين خبراء وبرلمانيين فرنسيين، اعترضوا على إطلاق مصطلح "شهيد" في تقرير لجنة الذاكرة المشتركة، وهي مسألة خلافية من شأنها التأثير على التفاهمات بين البلدين التي ظهرت بوادرها خلال الأسابيع الأخيرة تمهيدا لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس.

وشهد مجلس الشيوخ الفرنسي جلسة استماع لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والتربية نقلته وسائل إعلام محلية جاء فيه أن باريس ترفض إطلاق وصف الشهيد على هويات جماجم "المقاومين الجزائريين المعروضة في متاحف فرنسية".