الاتحاد التونسي للشغل ينظم مسيرة مناهضة لسياسات قيس سعيد

وخرج النقابيون بعد ذلك في مسيرة وسط العاصمة، تزامنا مع تجمعات ومسيرات نقابية في محافظات أخرى بينها سوسة، كبرى محافظات الساحل التونسي.

ويأتي تحرك اتحاد الشغل بعد أن طردت الحكومة نقابيين أوروبيين كانوا يعتزمون دعم النقابة في تظاهرتها، فضلا عن عدم تجاوب الرئيس مع مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها اتحاد الشغل مع عدد من المنظمات الأخرى.

وقال مصدر نقابي لـ "إرم نيوز" إنّ "اتحاد الشغل يسعى إلى الضغط عبر هذه المسيرة لجعل السلطات تقبل بمبادرته للحوار الوطني، وهي مبادرة سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل بانتظار تفاعل الرئيس قيس سعيد".

وأضاف المصدر أن "المسيرة يحتج فيها الاتحاد وسط العاصمة للتنديد باستهداف العمل النقابي بعد توقيف قيادات نقابية ومنع نقابيين أجانب من دعم الاتحاد".