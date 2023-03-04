الاتحاد التونسي للشغل ينظم مسيرة مناهضة لسياسات قيس سعيد

الاتحاد التونسي للشغل ينظم مسيرة مناهضة لسياسات قيس سعيد

تونس - إرم نيوز

أعلن اتحاد الشغل التونسي اليوم حالة التعبئة العامة، وخرج آلاف من أنصاره في مسيرة من أمام مقر المنظمة النقابية بالعاصمة تونس، احتجاجا على الوضع السياسي والحقوقي وتدهور العلاقة بين المنظمة النقابية ورئيس الجمهورية قيس سعيد.

وتجمع أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في "بطحاء محمد علي"، وهي الساحة المواجهة لمقر الاتحاد، اليوم السبت، رافعين شعارات منها ''لا للتحريض ضد اتحاد الشغل'' و''يا حشاد يا حشاد الحكومة باعت البلاد'' (فرحات حشاد هو زعيم نقابي اغتيل في ديسمبر من العام 1952) و"حق الإضراب حق دستوري'' وغيرها من الشعارات.

اتحاد الشغل يسعى عبر هذه المسيرة للضغط على السلطات للقبول بمبادرته للحوار الوطني إلى جانب المنظمات الأخرى، وهي مبادرة سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل بانتظار تفاعل الرئيس قيس سعيد.
مصدر نقابي

وخرج النقابيون بعد ذلك في مسيرة وسط العاصمة، تزامنا مع تجمعات ومسيرات نقابية في محافظات أخرى بينها سوسة، كبرى محافظات الساحل التونسي.

ويأتي تحرك اتحاد الشغل بعد أن طردت الحكومة نقابيين أوروبيين كانوا يعتزمون دعم النقابة في تظاهرتها، فضلا عن عدم تجاوب الرئيس مع مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها اتحاد الشغل مع عدد من المنظمات الأخرى.

 وقال مصدر نقابي لـ "إرم نيوز" إنّ "اتحاد الشغل يسعى إلى الضغط عبر هذه المسيرة لجعل السلطات تقبل بمبادرته للحوار الوطني، وهي مبادرة سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل بانتظار تفاعل الرئيس قيس سعيد".

 وأضاف المصدر أن "المسيرة يحتج فيها الاتحاد وسط العاصمة للتنديد باستهداف العمل النقابي بعد توقيف قيادات نقابية ومنع نقابيين أجانب من دعم الاتحاد".

"هناك من يريد أن يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس، وهذا أمر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس. لتكن معاملاتهم معهم كمؤسسات، ولكن تونس ليست ضيعة أو بستانا"
الرئيس التونسي قيس سعيد

وقبل ساعات من المسيرة انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد اتحاد الشغل بشدة، مدافعا عن قرار طرد نقابيين كانوا يعتزمون دخول تونس للمشاركة في تحركات الاتحاد.

 وقال سعيد: "هناك من يريد أن يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس، وهذا أمر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس (..) تونس ليست ضيعة أو بستانا".

تونس
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