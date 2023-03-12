ليبيا.. تباين في التعاطي مع مبادرة عبدالله باتيلي لحل الأزمة وإجراء الانتخابات

أثار إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، رسميا عن تفاصيل مبادرته لحل الأزمة الليبية، تكهنات واسعة حول فرص نجاحها ومدى قدرتها على الوصول بالبلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الحالي، فيما كان هناك تباين في التعاطي مع مبادرة باتيلي.

وقدم عبد الله باتيلي، أمس السبت، تفاصيل مبادرة جديدة، قال إنها تهدف للمضي بالبلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية تعثّر إجراؤها بعد أن كانت مقررة في العام 2021.

وقال باتيلي، إنه "إذا وُضعت خارطة طريق وقوانين انتخابية واضحة بحلول يونيو/ حزيران، فمن الممكن إجراء الانتخابات العامة بحلول نهاية العام".