اتهمها بإضاعة الوقت.. الرئيس التونسي "يوبخ" اللجنة المكلفة إعادة الأموال المنهوبة

وبخ الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الخميس، أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، واتهمهم بإضاعة الوقت من أجل استرجاع الأموال المنهوبة.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها الرئيس التونسي إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وفق ما أورده فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في "فيسبوك" .

وقال خلال لقاء جمعه بأعضاء اللجنة: "المدة المحددة لعمل اللجنة هي ستة أشهر وهي مدة تكاد تنتهي ما يعني إضافة فترة ثانية.. لكن إلى اليوم لا شي تحقّق في حين أن الأموال التي تم الاعتراف بنهبها حسب تقرير الراحل عبد الفتاح عمر رئيس اللحنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، تقدّر بحوالي 13500 مليون دينار(حولي 4700 مليون دولار).. الأموال موجودة في تونس ونحن نضطرّ للاقتراض من الخارج".