موريتانيا تفرج عن نائب معارض عشية الدورة الثانية من الانتخابات

وقال محاميه الشيخ ولد حندي لوكالة فرانس برس، "أطلق سراحه في وقت مبكر جدا هذا الصباح والتقى أسرته".

وكان قد أوقف الأربعاء بعد إدلائه بتصريحات طعن فيها في نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية في 13 أيار/مايو وندد بتجاوزات.

تصدر حزب الإنصاف الذي يتزعمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نتائج الانتخابات بحصوله على 80 مقعدا في البرلمان، وحصلت عشرات الأحزاب المشاركة في التحالف الحاكم على 36 مقعدا، في حين حصلت المعارضة على 24 مقعدا تسعة منها حصدها التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي.

حل داه عبيد ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2019، ورفضت السلطات الترخيص لحركته لخوض الانتخابات التشريعية.

لكنه انتُخب قبل خمسة أيام نائبا عن حزب الصواب القومي العربي الذي تحالف معه في الانتخابات، وهو ينشط خصوصا في مناهضة تداعيات الرق في موريتانيا.