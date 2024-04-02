مجزرة "رداع".. الحوثيون يحاولون طمس الأدلة بدفن الجثث "صور"

وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي تحاول دفن القضية، من خلال تشييع الضحايا بشكل عاجل، قبل أن يقرروا نقل 9 من ضحايا أسرة "اليريمي" إلى مدينة ريمة في محافظة إب، ودفنهم هناك، بعد يومين من اختطاف الناجي الوحيد من أفراد الأسرة، وإجباره على توقيع موافقة على نقل الجثث إلى يريم لدفنها هناك.

وأشارت إلى تمسّك أهالي الضحايا الـ 6 المتبقين الذين قضوا خلال تفجير المنازل في "رداع"، منتصف الشهر الماضي، بعدم دفنهم إلى حين القبض على الفاعلين.

من جهتها، دانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، عبر فريقها في "إقليم سبأ"، دفن ميليشيا الحوثي جثامين تسعة من الضحايا من دون استكمال الإجراءات القانونية والقبض على المتهمين".