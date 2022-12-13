لغياب المترشحين.. تونس تعلق الانتخابات بمراكز اقتراع في أوروبا

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الإثنين، تعليق الانتخابات التشريعية في عدد من الدوائر الانتخابيّة في أوروبا؛ بسبب عدم وجود مترشحين مقبولين.

وأفادت سفارة تونس في لندن، في بيان لها نشر عبر صفحة منسوبة لها في فيسبوك، بأنه سيتم سد الشغور في مجلس النواب المقبل خلال مرحلة لاحقة، وذلك عقب إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وجاء في البيان: "تودّ سفارة الجمهورية التونسية في لندن تذكير أفراد الجالية التّونسيّة المقيمين بكل من بريطانيا وأيرلندا بأنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قرّرت تعليق المسار الانتخابي في عدد من الدّوائر الانتخابيّة، ومنها باقي الدول الأوروبية".

وأرجعت السفارة قرارها ذلك "نظرا لعدم وجود مترشحين مقبولين، على أن يتمّ سدّ الشّغورات بمجلس نوّاب الشّعب في فترة لاحقة".

وبحسب البيان: "بناء على ذلك، لن يتمّ فتح مكاتب الاقتراع بسفارة تونس في لندن وبكل من برمنغهام ومانشستر وإدمبرا ودبلن أيّام 15 و16 و17ديسمبر 2022".