"الدبلوماسية الوقائية".. مقترح المغرب لمنع النزاعات في أفريقيا

دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى اعتماد الدبلوماسية الوقائية والوساطة لمنع النزاعات في أفريقيا، بحسب وكالة المغرب الرسمية، أمس الأحد.

وجاء تصريح الوزير خلال مناقشة تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن أنشطته وحالة السلم والأمن في أفريقيا، مساء السبت، ضمن فعاليات القمة الـ37 للاتحاد التي انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت واختتمت أعمالها الأحد.

ونقلت وكالة الأناضول عن بوريطة، قوله "أمام وضع أفريقيا، الذي يتسم بالتحديات الأمنية والنزاعات، هناك حاجة ملحة أكثر فأكثر لتعزيز نظام الإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات، لا سيما من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة".

وأضاف أن الوضع الراهن في أفريقيا "يثير قلقًا مشروعًا يتسم باستمرار التحديات الأمنية، إذ لا توجد منطقة في أفريقيا اليوم بمنأى عن مصادر عدم الاستقرار".