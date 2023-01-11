بينهم قيادي بـ"النهضة".. تونس تصدر أحكاما بالسجن ضد متهمين بـ"غسل أموال"
أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن، بحق القيادي السابق في حركة "النهضة" الإسلامية، عبد الكريم سليمان، بتهمة غسل أموال، عقب تحقيقات قضائية استمرت لعدة أيام وشملت 10 قياديين من الحركة.
وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن الحكم بالسجن شمل ثلاثة أشخاص آخرين بذات التهمة، بينما سيواصل القطب القضائي المالي (محكمة مختصة في التحقيق في قضايا الفساد المالي) التحقيق مع أربعة متهمين آخرين، يوم غد الخميس.
في حين قرر القضاء التونسي الإبقاء على إطلاق سراح ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم باعث عقاري وقيادي سابق في حركة "النهضة"، مع منعهم من السفر إلى حين استكمال التحقيقات بخصوص الملف المتعلق بغسل الأموال.
يأتي ذلك في وقت أصدر فيه القضاء التونسي مذكرات جلب بحق 5 أشخاص، بينهم معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي.
وشهد ملف غسل الأموال في تونس، خلال الساعات الأخيرة، تطورات لافتة مع قرار السلطات القضائية تجميد أرصدة ومصادرة أملاك وعقارات تابعة للمشتبه بهم في القضية، وهم قيادات من حركة "النهضة" ورجال أعمال على صلة بها.
وقال مصدر قضائي لـ "إرم نيوز"، إنّ "قضية غسل الأموال التي فتحها القضاء التونسي قبل أيام، تشهد تطورات متسارعة، بعد توقيف عدد من القيادات في حركة النهضة، حيث تم البدء باتخاذ إجراءات شملت عشرات من المشتبه بهم في القضية وتم تجميد أرصدتهم البنكية وممتلكاتهم".
وأضاف المصدر أنّ "هذا الإجراء وقائي تحسبًا لفرار الأطراف المشتبه بضلوعها في هذه القضية"، مشيرًا إلى أنّ "توقيف 10 قيادات من حركة النهضة في وقت سابق، فتح الباب أمام تطورات مهمة في القضية، حيث تم توقيف سياسيين من الحركة ومن خارجها، ورجال أعمال على صلة بهم".