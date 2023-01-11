بينهم قيادي بـ"النهضة".. تونس تصدر أحكاما بالسجن ضد متهمين بـ"غسل أموال"

في حين قرر القضاء التونسي الإبقاء على إطلاق سراح ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم باعث عقاري وقيادي سابق في حركة "النهضة"، مع منعهم من السفر إلى حين استكمال التحقيقات بخصوص الملف المتعلق بغسل الأموال.

يأتي ذلك في وقت أصدر فيه القضاء التونسي مذكرات جلب بحق 5 أشخاص، بينهم معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي.

وشهد ملف غسل الأموال في تونس، خلال الساعات الأخيرة، تطورات لافتة مع قرار السلطات القضائية تجميد أرصدة ومصادرة أملاك وعقارات تابعة للمشتبه بهم في القضية، وهم قيادات من حركة "النهضة" ورجال أعمال على صلة بها.