إبراهيم بودربالة رئيسًا للبرلمان التونسي وسعيّد يحذر بسحب الثقة
انتخب النواب التونسيون اليوم الإثنين، إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان الجديد الذي عقد أولى جلساته العامة اليوم.
وخاض بودربالة الدور الثاني لانتخاب رئيس البرلمان صحبة عبد السلام الدحماني، بعد حصولهما على أعلى نسبة من أصوات النواب في الدور الأول الذي تنافس فيه ثمانية مترشحين.
وكان بودربالة أحد أبرز المترشحين لقيادة البرلمان، وتم تداول اسمه بشدة لنيل هذا المنصب منذ فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرى دورها الأول في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي ودورها الثاني في 29 ديسمبر/كانون الثاني 2022.
وبودربالة أيضا أول من أعلن ترشحه لهذا المنصب، قبل أيام، وقال في تصريح تلفزيوني إن علاقاته طيبة بجميع النواب وبجميع الكتل النيابية دون استثناء، مشيرا إلى أنّه "يجب التفكير في حزام واسع لدعم تدابير 25 تموز/يوليو".
تحذير الرئيس
يشار إلى أن البرلمان التونسي، المنتخب حديثا، عقد في وقت سابق اليوم، أولى جلساته العامة، بعد عام وثمانية أشهر من تعطّل عمل البرلمان.
وبالتزامن مع ذلك، حذر الرئيس التونسي قيس سعيد نواب البرلمان الجديد من أنه سيتم سحب الثقة منهم إذا لم يتحملوا مسؤولياتهم.
وقال في كلمة له خلال زيارة محلية: "عليهم أن ينتبهوا إلى أن الشعب والناخبين قادرون على سحب الثقة منهم، عليهم أن يعلموا أننا دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ".
وأضاف: "عليهم أن يتخلصوا من عقلية سادت عشر سنوات، هناك من يحاول إعطاء مال أو تكوين كتلة عليهم أن ينتبهوا أن الشعب قادر على سحب الثقة منهم".