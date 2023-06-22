فتح تحقيق في ليبيا بشأن فساد مرتبط بمنح للدراسة في تركيا

فتح مكتب النائب العام في ليبيا، اليوم الخميس، تحقيقاً في مزاعم فساد مرتبطة بمنح للدراسة في تركيا، وذلك عقب نشر أسماء الطلاب المستفيدين وبينهم العديد من أقارب مسؤولين في الحكومة.

وكشف مكتب النائب العام في بيان عبر فيسبوك أن "سلطة التحقيق تتقصى واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع".

و"نظرت النيابة العامة البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ 14 مليوناً و16 ألفاً و7071 يورو؛ لفائدة 1895 موفداً للدراسة في جمهورية تركيا"، بحسب البيان.