المركزي لم يصرف مخصصات الطلبة الليبيين في الخارج

كشفت وزارة المالية في حكومة الوفاق الليبية، أن مصرف ليبيا المركزي لم يقم حتى تاريخ اليوم، بتسيير الاعتمادات المالية الخاصة بالطلبة الموفدين إلى الخارج.

وقالت الوزارة التي يرأسها فرج بومطاري، في بيان نشرته على صفحتها بموقع ”فيسبوك“، إنه في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الاستثمار البشري والمتمثل في صورة إيفاد الطلبة الليبيين لنهل العلم والمعرفة من أعرق الجامعات العالمية، ليعودوا للمساهمة بالنهوض بالوطن في مختلف المجالات العلمية.

وأضاف البيان: ”من باب الشفافية والإفصاح وتحديد المسؤوليات، نفيد بأنه حتى تاريخه لم يقم مصرف ليبيا المركزي بتغطية حسابات الخزانة العامة حتى يتسنى تنفيذ أذونات الصرف التي من بينها مستحقات الطلبة، الليبيين بالخارج“.

يشار إلى أن العلاقة بين بومطاري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تشهد توترا كبيرا، فقد اتهم بومطاري الكبير مطلع الشهر الجاري بأنه خفّض الميزانية وحرم الناس من مرتباتهم، قائلا إن هناك انحرافا كبيرا جدا بعمل مركزي طرابلس.

كما تشهد العلاقة بين المؤسسة العامة للنفط والمصرف المركزي توترا أيضا، الأمر الذي حدا بالمؤسسة إلى تحويل عائدات النفط إلى مصرف ليبيا الخارجي بدلا من المركزي بسبب صرفه هذه الأموال في وجهات مصلحية ولصالح ميليشيات وتكتلات مصلحية.