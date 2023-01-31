الرئيس التونسي يعين عسكريا وزيرا للفلاحة ضمن تعديل جزئي على الحكومة

وجاءت هذه التعيينات بعد يوم من جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية التي شهدت مقاطعة واسعة تخطت حاجز الـ 90 بالمئة، فيما تتزايد الأزمات في قطاعي التربية والفلاحة في بلد يواجه واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية والاجتماعية.

ويقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي بحجب الأعداد عن الإدارات من أجل المطالبة بتحقيق عدد من المطالب، وسط تلويح من النقابات الرئيسية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصعيد.

وكان وزير التربية المُقال فتحي السلاوتي قد أعرب في وقت سابق عن تفهمه لمطالب المعلمين، مشددا على أن الوزارة لا يمكنها تلبية بعض المطالب بالنظر للمشكلات المالية التي ترزح تحت وطأتها تونس.

وقال السلاوتي وقتها "إن الوزارة تحترم قرار الأساتذة، لكن لا يمكن أن نحرم العائلات من تقييم مستوى أبنائهم ولا حل غير الحوار".