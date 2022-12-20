قيس سعيد يرد على المشككين بنتائج الانتخابات التشريعية في تونس
رد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الإثنين، على الانتقادات التي طالت نتيجة الانتخابات التشريعية بسبب ضعف الإقبال ونسبة التصويت المتدنية، مشيرا إلى نسبة المشاركة لا تقاس بالدور الأول بل بالدورتين.
جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس التونسي، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، بقصر قرطاج، غداة إجراء الانتخابات التشريعية.
وقال الرئيس التونسي، إن هذه الانتقادات صادرة عن "بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئا تركّز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى للتشكيك في تمثيليّة مجلس نواب الشعب القادم".
وشدد، في بيان نشرته الرئاسة التونسية، على صفحتها في "فيسبوك"، على أن "نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين".
وتابع قائلاً إن "مثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلاّ التشكيك فضلا عن تورّط البعض في قضايا لا تزال جارية أمام المحاكم مردود على أصحابه بكلّ المقاييس بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول".
وأردف قائلاً: "من المفارقات التي تشهدها تونس هذه الأيام أنّ الذين يحاولون التسلّل بأيّ طريقة كانت فيهم فضلا عن المتورّطين في قضايا عمالة وفساد من لم يفز في الانتخابات التشريعية الماضية إلاّ ببضع عشرات من الأصوات أو ببقية باقية منها نتيجة لطريقة الاقتراع التي كانت معتمدة".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن نسبة المشاركة الرسمية والنهائية على التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 11.22%، فيما بلغ عدد المشاركين مليون و25 ألف و418 شخصا .
وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها، لتنتج عملية تصويت توصف بأنها الأضعف في تاريخ تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا محمّد التليلي المنصري، في حديث للقناة الوطنية الأولى، إن 19 دائرة انتخابية لن تجري دورة ثانية، باعتبار أنّ فيها إما مترشح وحيد أو مترشحين، حيث ستعلن الهيئة عنهم كفائزين مهما كان عدد الأصوات التي تحصلوا عليها.