قيس سعيد يرد على المشككين بنتائج الانتخابات التشريعية في تونس

رد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الإثنين، على الانتقادات التي طالت نتيجة الانتخابات التشريعية بسبب ضعف الإقبال ونسبة التصويت المتدنية، مشيرا إلى نسبة المشاركة لا تقاس بالدور الأول بل بالدورتين.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس التونسي، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، بقصر قرطاج، غداة إجراء الانتخابات التشريعية.

وقال الرئيس التونسي، إن هذه الانتقادات صادرة عن "بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئا تركّز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى للتشكيك في تمثيليّة مجلس نواب الشعب القادم".

وشدد، في بيان نشرته الرئاسة التونسية، على صفحتها في "فيسبوك"، على أن "نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين".

وتابع قائلاً إن "مثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلاّ التشكيك فضلا عن تورّط البعض في قضايا لا تزال جارية أمام المحاكم مردود على أصحابه بكلّ المقاييس بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول".