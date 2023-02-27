بعد الإفراج عن بعضهم.. أي دور محتمل لرموز نظام القذافي في الفترة المقبلة؟‎‎

يطرح الإفراج عن بعض الوزراء الليبيين السابقين في حكومة معمر القذافي ووقف الملاحقات القضائية بحقهم تساؤلات عن دلالات هذه الخطوات، والدور المحتمل لرموز النظام الليبي السابق بعد 12 سنة من سقوطه.

وأمس الأحد، رفعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اسم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي من قائمة العقوبات، في خطوة اعتبرت إشارة مهمة باتجاه أحد أهم رموز القذافي.

وجاء ذلك بعد أيام عن إطلاق سراح القيادي في نظام معمر القذافي، اللواء عبد الله منصور في العاصمة طرابلس.