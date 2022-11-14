ليبيا.. "الأعلى للدولة" يلغي جلسة له وسط انتشار مسلحين أمام بوابته

أرجأ رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، عقد جلسة للمجلس يوم الإثنين؛ بسبب انتشار ميليشيات مسلحة على بوابة المجلس.

وأكد عضو المجلس عادل كرموس لـ "إرم نيوز" أن "المشري، أبلغهم بتأجيل عقد الجلسة لأسباب أمنية، حيث كان من بنود جدول أعمال الجلسة مناقشة ملف السلطة التنفيذية وملف المناصب".

وأكد كرموس، "أهمية الجلسة لما يمكن أن ينتج عنها من تغيير آلية المناصب السيادية والسلطة التنفيذية".

وكان المجلس الأعلى للدولة، أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أن "ميليشيا مسلحة تابعة لعبدالحميد الدبيبة، منعت أعضاء المجلس الأعلى للدولة من الدخول إلى قاعة الاجتماعات ونشرت آليات مسلحة أمام مقر المجلس".