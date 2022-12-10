"أزمة صامتة" تعصف بـ"إخوان المغرب".. هل بات بنكيران عبئًا سياسيًا عليهم؟

يعيش حزب "العدالة والتنمية" المغربي (إخوان)، على وقع انقسام داخلي جديد، بسبب الغضب المتزايد ضد الأمين العام للحزب عبدالإله بنكيران.

ونقلت صحيفة "الأحداث المغربية" عن مصادر مطلعة، قولها إن هناك "أزمة صامتة" داخل ردهات الحزب دفعت بعض قادة "العدالة والتنمية" إلى مقاطعة اجتماعات الأمانة العامة والتي يترأسها بنكيران.

ووفق المصدر ذاته، يسود عدم الرضا في صفوف "العدالة والتنمية" (معارض) من طريقة تدبير بنكيران للحزب.

من جهته، أكد مصدر حزبي لـ"إرم نيوز"، أن "العدالة والتنمية يمر بمرحلة فتور؛ بسبب عدم قدرته على التأثير من داخل قبة البرلمان، وتوالي الهزائم في الانتخابات الجزئية الأخيرة".

وأضاف المصدر أن هذا "الجو السلبي" انعكس على اجتماعات الأمانة العامة التي يترأسها بنكيران، الشيء الذي دفع هذا الأخير إلى التلويح بالمغادرة في مناسبات عديدة.