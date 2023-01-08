الجزائر.. السجن 4 سنوات بحق وزيرة الثقافة السابقة خليدة التومي بتهم فساد

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات، بحق وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي، بتهم فساد وتلاعب بصفقات عامة.

و أفادت صحيفة "الشروق" المحلية، بأن الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، قررت، اليوم الأحد، سجن خليدة التومي، 4 سنوات، منها سنتين غير نافذة، بالإضافة إلى سنتين سجنا نافذا بحق رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات، عبدالحميد بن بليدية.