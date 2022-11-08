تونس.. محادثة خاطفة بين بودن والرئيس الإسرائيلي تشعل جدلًا واسعًا

أثارت محادثة خاطفة بين رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه رئيسة الحكومة نجلاء بودن في دردشة خاطفة مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بمناسبة مشاركتها في قمة المناخ (كوب 27).

والحديث الخاطف مع الرئيس الإسرائيلي جاء خلال الاستعداد لالتقاط الصورة الجماعية للزعماء ورؤساء الحكومات الذين حلوا بمصر للمشاركة في القمة.