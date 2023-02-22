الرئيس التونسي يقيل وزير التشغيل والتكوين المهني
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، الذي يشغل كذلك منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، بحسب بيان نشرته رئاسة الجمهورية.
وأضاف البيان الرسمي أن "رئيس الجمهورية أصدر أمرًا كذلك يقضي بتسمية منير بن رجيبة، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج".
كان الرئيس التونسي، قد أقال في وقت سابق، وزيرة التجارة فضيلة الرابحي وسط أزمة نقص في السلع الأساسية تعود أسبابها إلى الاحتكار والمضاربة.
ولم يذكر الرئيس التونسي في بيانه أسباب إقالة النصيبي، لكنها تأتي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن في ظل أزمات تواجهها.
وكان الرئيس التونسي، قد أقال في وقت سابق، وزيرة التجارة فضيلة الرابحي وسط أزمة نقص في السلع الأساسية تعود أسبابها إلى الاحتكار والمضاربة.
وأقال سعيّد كذلك وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي الذي عيَّن محله الوزير الحالي نبيل بن عمار.