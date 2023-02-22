الرئيس التونسي يقيل وزير التشغيل والتكوين المهني

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، الذي يشغل كذلك منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، بحسب بيان نشرته رئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان الرسمي أن "رئيس الجمهورية أصدر أمرًا كذلك يقضي بتسمية منير بن رجيبة، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج".