العاهل المغربي يدعو لاعتماد سياسات تعزز التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، إلى اعتماد سياسات تُعزّز التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات لوقف انحدار الوعي البشري، مؤكدًا أن العالم يشهد اليوم "صراع جهالات لا صدام حضارات".

وأكد العاهل المغربي، أن "اعتماد تلك السياسات من شأنه وقف هذا التراجع الخطير في الوعي البشري"، لافتًا إلى "وجود مؤشرات سلبية على مستقبل العلاقات بين الأديان والحضارات التي تتطلب تعبئة جميع الطاقات المؤمنة بالمساواة بين الديانات والحضارات وبين بَني آدم لقلب هذه المعادلة".

حديث العاهل المغربي جاء في رسالة تلاها نيابة عنه رئيس البرلمان المغربي رشيد الطالبي العلمي أمام المشاركين في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي حول "حوار الأديان: لنتعاون من أجل مستقبل مشترك" في مدينة مراكش، أوردت نصها وكالة الأنباء المغربية.