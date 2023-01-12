بعد تأجيلها لمرتين.. إسبانيا تعلن عن قمة بين العاهل المغربي وسانشيز

وقال ألباريس، في تصريحات صحافية، بعد وصوله إلى عاصمة النيجر، إن 12 وزيرا إسبانيا سيشاركون في القمة.

وأُجّلت القمة في المرة الأولى سنة 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا، وتم تأجيلها مرة أخرى سنة 2021 بسبب استقبال مدريد زعيم جبهة "البوليساريو".

ودخل البلدان الجاران آنذاك، في أزمة دبلوماسية انتهت نيسان/ أبريل 2022، وذلك بعد رسالة وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى الملك محمد السادس يؤكد فيها دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط لحل قضية الصحراء، في تحول لافت في موقف مدريد.