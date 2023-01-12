بعد تأجيلها لمرتين.. إسبانيا تعلن عن قمة بين العاهل المغربي وسانشيز
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، يوم الأربعاء، أن اجتماعا سيعقد مطلع شباط/ فبراير المقبل، بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في الرباط، وذلك بعد تأجيله لمرتين.
وقال ألباريس، في تصريحات صحافية، بعد وصوله إلى عاصمة النيجر، إن 12 وزيرا إسبانيا سيشاركون في القمة.
وأُجّلت القمة في المرة الأولى سنة 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا، وتم تأجيلها مرة أخرى سنة 2021 بسبب استقبال مدريد زعيم جبهة "البوليساريو".
ودخل البلدان الجاران آنذاك، في أزمة دبلوماسية انتهت نيسان/ أبريل 2022، وذلك بعد رسالة وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى الملك محمد السادس يؤكد فيها دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط لحل قضية الصحراء، في تحول لافت في موقف مدريد.
ويأتي الإعلان عن تاريخ انعقاد القمة بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بعد مجموعة من الاجتماعات التحضيرية.
ومن المرتقب أن تناقش القمة ملفات حساسة وعلى رأسها ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا الهجرة والدفاع والأمن وتعزيز التعاون التجاري.