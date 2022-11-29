الجزائر.. رفع الحكم بسجن الوزير السابق الطاهر خاوة إلى 12 عامًا

أصدرت السلطات القضائية الجزائرية حكمًا يقضي برفع مدة السجن المقررة على وزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة، إلى 12 عامًا بدل 10 أعوام، وذلك على خلفية تهم تتعلق بقضايا فساد.

وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فقد جاء الحكم الجديد بعد حكم سابق أصدرته محكمة "سيدي امحمد"، القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية، يقضي بسجن وزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة مدة 10 سنوات، مع تسليط غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار جزائري (حوالي 22 ألف دولار).

وكانت النيابة العامة قد التمست السجن بـ15 سنة ضد الوزير الجزائري السابق، و10 سنوات سجنًا نافذًا لابنه زكرياء، وذلك في قضية يحاكم فيها رفقة عدد من المتهمين، بتهمة "استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال، والتهديد بالتشهير، وقبول شيكات كضمان، والإدلاء باعترافات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة".