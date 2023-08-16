55 قتيلا جرّاء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس الليبية

قال متحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن عدد ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس يصل إلى 55 قتيلًا و146 جريحًا.

وكانت الاشتباكات هي الأعنف التي تشدها طرابلس منذ سنوات وهدأت في وقت متأخر أمس الثلاثاء عندما أطلق فصيل سراح قائد فصيل آخر منافس تسبب احتجازه في اندلاع الاشتباكات، وجرى تسليمه إلى فصيل ثالث محايد.