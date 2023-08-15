ليبيا.. البعثة الأممية تدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد في طرابلس

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إلى الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة في العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة، في بيان على موقعها الإلكتروني، "تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين".

ودعت "جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين".