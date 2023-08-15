ليبيا.. البعثة الأممية تدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد في طرابلس
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إلى الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة في العاصمة طرابلس.
وقالت البعثة، في بيان على موقعها الإلكتروني، "تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين".
ودعت "جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين".
وأعربت البعثة عن قلقها "إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية".
وقالت البعثة، إن "العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار". داعية "جميع الجهات الفاعلة إلى تحمل مسؤوليتها للحفاظ على الاستقرار النسبي السائد وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي".
اندلعت اشتباكات عنيفة في عدة أحياء من العاصمة الليبية طرابلس، بين أقوى فصيلين مسلحين، وذلك في أسوأ موجة عنف تشهدها المدينة هذا العام.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن متحدث باسم سرية الإسعاف والطوارئ بجهاز الطب العسكري قوله، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس.