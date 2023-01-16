حفتر وصالح والمنفي يلتقون في القاهرة.. وأنباء عن تقدم بشأن "المسار الانتخابي"

أفادت وسائل إعلام ليبية، أن لقاءً ثلاثيًا جمع، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، كلًا من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

ونقل تلفزيون "أحرار ليبيا"، عن مصدر مقرب من المجلس الرئاسي أن رئيس المجلس محمد المنفي، التقى المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح (الأحد) في القاهرة.

وأضاف أن اللقاء الثلاثي "تضمن مباحثات لضمان التوافق حول تشريعات انتخابية توافقية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

ولم يكشف التلفزيون الليبي، تفاصيل إضافية عن اللقاء، لكن مصدرًا نيابيًا ليبيًا، أكد أن هذا الاجتماع "يأتي في إطار مساعٍ وتحركات تقودها القاهرة لحل الأزمة الليبية، ودفع زخم الانتخابات المرتقبة في البلاد".

وأفاد المصدر لـ"إرم نيوز" أن "لقاء حفتر وعقيلة صالح والمنفي، استمر حوالي 4 ساعات وحقق تقدمًا لافتًا، خاصة فيما يتعلق بالمسار الانتخابي"، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء ستعقبه لقاءات أخرى في قادم الأيام.