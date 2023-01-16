حفتر وصالح والمنفي يلتقون في القاهرة.. وأنباء عن تقدم بشأن "المسار الانتخابي"
أفادت وسائل إعلام ليبية، أن لقاءً ثلاثيًا جمع، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، كلًا من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.
ونقل تلفزيون "أحرار ليبيا"، عن مصدر مقرب من المجلس الرئاسي أن رئيس المجلس محمد المنفي، التقى المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح (الأحد) في القاهرة.
وأضاف أن اللقاء الثلاثي "تضمن مباحثات لضمان التوافق حول تشريعات انتخابية توافقية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ولم يكشف التلفزيون الليبي، تفاصيل إضافية عن اللقاء، لكن مصدرًا نيابيًا ليبيًا، أكد أن هذا الاجتماع "يأتي في إطار مساعٍ وتحركات تقودها القاهرة لحل الأزمة الليبية، ودفع زخم الانتخابات المرتقبة في البلاد".
وأفاد المصدر لـ"إرم نيوز" أن "لقاء حفتر وعقيلة صالح والمنفي، استمر حوالي 4 ساعات وحقق تقدمًا لافتًا، خاصة فيما يتعلق بالمسار الانتخابي"، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء ستعقبه لقاءات أخرى في قادم الأيام.
ويأتي الاجتماع، عقب لقاء جمع محمد المنفي، الإثنين الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة مع المشير خليفة حفتر، في مسعى إلى تعزيز جهود التهدئة بين مختلف الأطراف الليبية استعدادًا للذهاب نحو الانتخابات المقبلة.
وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، محمد الشريف إنّ "رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التقى في القاهرة عددًا من المسؤولين من بينهم المشير خليفة حفتر، وعددًا من المسؤولين المصريين".
وأوضح في تصريحات لتلفزيون "بانوراما" الليبي، أنّ "الاجتماع يأتي لتعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية"، دون أن يقدم مزيدًا من التوضيحات.
ويعد لقاء المنفي وحفتر، الثاني من نوعه، منذ اجتماعهما في الـ11 من شهر فبراير/شباط 2021، حين زار المنفي بنغازي، والتقى حفتر في فندق الفضيل بالمدينة.
وتأتي هذه الأنباء، بعد الاجتماع الأخير لرئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في العاصمة المصرية، وإعلانهما في بيان مشترك التوافق على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقًا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية.