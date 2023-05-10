واشنطن تعلق على هجوم كنيس يهودي بجربة التونسية
استنكرت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف كنيسا يهوديا في جزيرة جربة، والذي خلف قتلى وجرحي، مشيدة بما أسمته "التحرك السريع لقوات الأمن التونسية".
وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تغريدة عبر "تويتر": "تستنكر الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع في تونس بالتزامن مع الزيارة السنوية التي يقوم بها اليهود من مختلف أنحاء العالم لكنيس الغريبة اليهودي".
وتابع المتحدث، "نقدم تعازينا للشعب التونسي، ونثني على التحرك السريع لقوات الأمن التونسية"، وفق تعبيره.
وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء، أن "عون أمن تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة، قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثم حاول الوصول إلى محيط معبد يهودي في جزيرة جربة، حيث تمكن من قتل اثنين من الزوار، قبل أن تنجح قوات الأمن في قتله".
وبحسب الوزارة، فقد "أسفرت العمليّة عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة أستشهد أحدهم، كما توفي 2 من الزوّار وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، وتمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج".