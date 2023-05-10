واشنطن تعلق على هجوم كنيس يهودي بجربة التونسية

استنكرت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف كنيسا يهوديا في جزيرة جربة، والذي خلف قتلى وجرحي، مشيدة بما أسمته "التحرك السريع لقوات الأمن التونسية".

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تغريدة عبر "تويتر": "تستنكر الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع في تونس بالتزامن مع الزيارة السنوية التي يقوم بها اليهود من مختلف أنحاء العالم لكنيس الغريبة اليهودي".