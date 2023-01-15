ليبيا.. لجنة "5+5" تبحث في سرت ملف "إخراج المرتزقة"

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن "اجتماعات اللجنة بدأت بعقد جلسات مغلقة بحسب ما هو مقرر اليوم وغدًا؛ لمناقشة ما توصلت إليه في اجتماعاتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأيضًا ملف تبادل الموقوفين بين الجانبين".

من جهته، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية، مختار النقاصة، يوم السبت، إن "الاجتماع يستهدف دراسة طرق تفعيل البنود التي تم عرضها في وقت سابق، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب".

ويمثّل ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أحد أبرز شروط الاتفاق السياسي الذي كان ثمرة لجلسات الحوار الليبي في جنيف، وتم بموجبه إنهاء الاقتتال والذهاب إلى المسار السياسي الذي يتضمن إجراء الانتخابات العامة المرتقبة بالبلاد.