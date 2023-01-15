ليبيا.. لجنة "5+5" تبحث في سرت ملف "إخراج المرتزقة"
استأنفت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، اليوم الأحد، اجتماعاتها في مدينة سرت الليبية؛ لبحث "ملف إخراج المرتزقة" من البلاد، وذلك بعد توقفها منذ أشهر.
ويعقد الاجتماع، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ،عبدالله باثيلي، والمراقبين الدوليين الذين وصلوا اليوم الأحد إلى سرت تباعًا.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن "اجتماعات اللجنة بدأت بعقد جلسات مغلقة بحسب ما هو مقرر اليوم وغدًا؛ لمناقشة ما توصلت إليه في اجتماعاتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأيضًا ملف تبادل الموقوفين بين الجانبين".
من جهته، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية، مختار النقاصة، يوم السبت، إن "الاجتماع يستهدف دراسة طرق تفعيل البنود التي تم عرضها في وقت سابق، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب".
ويمثّل ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أحد أبرز شروط الاتفاق السياسي الذي كان ثمرة لجلسات الحوار الليبي في جنيف، وتم بموجبه إنهاء الاقتتال والذهاب إلى المسار السياسي الذي يتضمن إجراء الانتخابات العامة المرتقبة بالبلاد.
وتعمل اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا منذ اتفاق جنيف على تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها وتوحيد المؤسسة العسكرية، ووضع حد لتداعيات سنوات الانقسام بين شرق ليبيا وغربها.
ولم تحقق اللجنة على الميدان تقدمًا كبيرًا في هذه المجالات، رغم الحديث عن الاتفاق من حيث المبدأ على توحيد المؤسسة العسكرية وتوحيد البلاد والذهاب نحو الانتخابات.