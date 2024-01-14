بحضور ممثلي الأمم المتحدة.. اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة‎ في ليبيا

كثفت الأطراف السياسية الليبية مساعيها وتحركاتها لإنجاح مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده في أبريل/ نيسان القادم، بمشاركة من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد، وصول عضو المجلس عبد الله اللافي إلى مدينة زوارة، للمشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية.

وقال المجلس في بيان، إن أعضاء "المصالحة الوطنية" الممثلين عن الأطراف المشاركة في العملية السياسية، ووزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، وممثلي بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وصلوا إلى زوارة أيضاً.

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل/ نيسان المقبل بمدينة سرت، وهو الموعد الذي حددته اللجنة التحضيرية للمؤتمر، خلال اجتماعها الأخير في مدينة سبها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكان الوزير الكونغولي قد زار تونس والتقى مساء أمس الأول بقصر قرطاج مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وقال إن الملف الليبي رغم تعقده "إلا أنه يحقق تقدماً"، مؤكداً التزام الاتحاد الأفريقي بالمصالحة الوطنية في ليبيا.

من جانبه، أشاد الرئيس التونسي بالجهود المبذولة على مستوى اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، مذكّراً "بموقف تونس الثابت في هذا الملف والذي يرتكز على ضرورة التوصل إلى حل ليبي - ليبي دون تدخلات أو ضغوطات خارجية بما يحمي وحدة هذا البلد الشقيق ويحفظ أمنه واستقراره"، وفقاً لبيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها على فيسبوك".

وفي سياق متصل، ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، السبت، مع وفد الاتحاد الأفريقي تسهيل إجراءات التحضير للمؤتمر الجامع للمصالحة المزمع عقده في مدينة سرت خلال أبريل/ نيسان المقبل.

والتقى تكالة وزير خارجية الكونغو، ممثلاً عن رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لليبيا، جان كلود غاكوسو، والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في ليبيا ورئيسة مكتب الاتصال بتونس وحيدة العياري حرم سكاج، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات في طرابلس.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحته على "فيسبوك" أن تكالة ثمّن دور الاتحاد الأفريقي والكونغو خاصة في ملف المصالحة الليبية، منذ الإعلان الرسمي عن انطلاقه في سبتمبر/ أيلول 2021.

وأبدى تكالة استعداد مجلس الدولة لتقديم التسهيلات الممكنة كافة لدعم جهود لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تواصلت عبر الاجتماعات التحضيرية السابقة في كل من طرابلس وبنغازي وسبها وصولاً إلى الجلسة التي تنعقد في مدينة زوارة اليوم وغداً للإعداد للمؤتمر الجامع للمصالحة المزمع عقده في مدينة سرت خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.